Украинская Одесса и российский Краснодарский край подверглись массированным атакам дронов – есть жертвы

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Опубликовано: 24.07.2025 08:51 , Обновлено: 24.07.2025

Неспокойная ночь выдалась с 23 на 24 июля для жителей некогда главных туристических регионов России и Украины. Массированным атакам беспилотников практически одновременно подверглась украинская Одесса и российские Сочи и Адлер в Краснодарском крае. Не обошлось без жертв и пострадавших.

В украинской Одессе под ударом оказалось одно из культовых мест города - Одесский Привоз. Этот рынок местные жители называют “сердцем Одесщины” и его посещение в довоенные годы считалось обязательной частью культурной программы для туристов.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки беспилотников на город, там вспыхнул пожар, было разрушено несколько административных зданий.





















Кроме того, в результате ночной атаки пострадала жилая 9-этажка – без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, в настоящее время есть угроза обрушения конструкций дома, поэтому спасатели эвакуировали 33 жителя. Пятерых человек спасателям пришлось доставать из заблокированных в результате обрушения конструкций квартир.













По предварительным данным, пострадали как минимум 3 человека. В настоящее время спасатели продолжают работать и в других точках города: пожары зафиксированы в одном частном доме и на территории АЗС.

В то же время в российском Краснодарском крае под ударом оказались местные нефтебазы, в частности - в поселке Сириус под Сочи. Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин призвал местных жителей воздержаться от поездок на машине и прогулок в этом районе.

По данным российских Telegram-каналов, ночью во многих отелях Сочи и Адлера пришлось эвакуировать туристов на подземные парковки и в убежища. Местные утверждают, что нынешняя атака стала одна из самых серьёзных с 2022 года. Как утверждают очевидцы, за ночь прозвучало не меньше 20 взрывов в разных частях Адлера и Сочи.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Адлерском районе обломками дрона зацепило двух женщин, которые шли по улице - одна из них погибла, вторая получила тяжелые ранения. В городе зафиксировано несколько пожаров, в частности, на территории гаражного кооператива.

Кроме того, атака беспилотников отразилась на работе сочинского аэропорта: уже задержаны 59 рейсов на вылет и 38 — на прилёт.

По данным российского Минобороны, за минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили как минимум 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: