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Украинская оборона рухнула там где не ждали? Эксперты назвали результаты последних боёв

Украинская оборона рухнула там где не ждали? Эксперты назвали результаты последних боёв
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По данным российских и западных СМИ, а также аналитических центров (ISW), на фронте в Украине сложилась тяжелая обстановка для ВСУ. И в то время, как взгляды всех прикованы к украинскому городу Покровск, российская армия прорвала оборону совсем на другом участке.

Прорыв в Запорожской области

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По словам военного обозревателя немецкой газеты Bild Юлиана Рёпке, после потери села Успеновки линия обороны ВСУ на востоке Запорожской области «рухнула».

Российские войска всего за несколько дней продвинулись на 8 км, заняли села Рыбино, Сладкое и Новое и вышли на окраины Ровнополья.

По мнению Рёпке, после Успеновки у украинской армии практически не осталось подготовленных оборонительных позиций и резервов, чтобы всерьез замедлить это продвижение.

В свою очередь, украинский ресурс DeepState сообщил о «значительном увеличении серых зон» в этом регионе. Минобороны России также заявило о захвате нескольких деревень.

Что происходит в Покровске?

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В это время на севере Донецкой области продолжаются тяжелейшие бои. Покровск называют «воротами в Донецк», и Россия уже больше года пытается его взять.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия сосредоточила для захвата Покровска около 150 000 солдат. В наступлении также участвуют механизированные группы и бригады морской пехоты.

А Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска продолжают наступление, пытаясь окружить украинские силы в районе Покровска.

ВСУ удалось замедлить продвижение российских войск на севере и западе от Покровска, где украинцы провели контратаки. Однако россияне продолжают наступать с востока и юга, создавая угрозу так называемого «субокружения» — меньшего котла внутри большого.

По данным ISW, Россия установила огневой контроль над дорогами, по которым идут украинские поставки и подкрепления, что крайне осложняет логистику для защитников города.

По совокупности данных из разных источников, российская армия создала значительное давление на нескольких участках фронта. В Запорожской области есть признаки оперативного прорыва, а под Покровском идет масштабная битва на истощение с риском окружения для ВСУ. Украинское командование пытается парировать угрозы контратаками, но ситуация для Киева остается очень напряженной из-за недостатка резервов.

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