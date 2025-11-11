Украинская оборона рухнула там где не ждали? Эксперты назвали результаты последних боёв

📊 Анализ

Опубликовано: 11.11.2025 08:49 , Обновлено: 11.11.2025

По данным российских и западных СМИ, а также аналитических центров (ISW), на фронте в Украине сложилась тяжелая обстановка для ВСУ. И в то время, как взгляды всех прикованы к украинскому городу Покровск, российская армия прорвала оборону совсем на другом участке.

Прорыв в Запорожской области

По словам военного обозревателя немецкой газеты Bild Юлиана Рёпке, после потери села Успеновки линия обороны ВСУ на востоке Запорожской области «рухнула».

Российские войска всего за несколько дней продвинулись на 8 км, заняли села Рыбино, Сладкое и Новое и вышли на окраины Ровнополья.

По мнению Рёпке, после Успеновки у украинской армии практически не осталось подготовленных оборонительных позиций и резервов, чтобы всерьез замедлить это продвижение.

В свою очередь, украинский ресурс DeepState сообщил о «значительном увеличении серых зон» в этом регионе. Минобороны России также заявило о захвате нескольких деревень.

Что происходит в Покровске?

В это время на севере Донецкой области продолжаются тяжелейшие бои. Покровск называют «воротами в Донецк», и Россия уже больше года пытается его взять.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия сосредоточила для захвата Покровска около 150 000 солдат. В наступлении также участвуют механизированные группы и бригады морской пехоты.

А Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска продолжают наступление, пытаясь окружить украинские силы в районе Покровска.

ВСУ удалось замедлить продвижение российских войск на севере и западе от Покровска, где украинцы провели контратаки. Однако россияне продолжают наступать с востока и юга, создавая угрозу так называемого «субокружения» — меньшего котла внутри большого.

По данным ISW, Россия установила огневой контроль над дорогами, по которым идут украинские поставки и подкрепления, что крайне осложняет логистику для защитников города.

По совокупности данных из разных источников, российская армия создала значительное давление на нескольких участках фронта. В Запорожской области есть признаки оперативного прорыва, а под Покровском идет масштабная битва на истощение с риском окружения для ВСУ. Украинское командование пытается парировать угрозы контратаками, но ситуация для Киева остается очень напряженной из-за недостатка резервов.