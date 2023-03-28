Украинцы разгромили под Авдеевкой российских танкистов, обучавшихся в Беларуси - Минобороны Великобритании

Опубликовано: 28.03.2023 09:54 , Обновлено: 28.03.2023

Министерство обороны Великобритании 28 марта в очередном разведывательном отчёте сообщило, что 10-й танковый полк России принял на себя основную тяжесть штурма украинской Авдеевки. По заявлению британских разведчиков, это подразделение проходило в 2022 году обучение в Беларуси.

В Великобритании утверждают, что российская воинская часть, вероятно, потеряла “большую часть своих танков” при попытке окружить город с юга. В отчёте говорится, что полк принадлежал к 3-му Армейскому корпусу, первому крупному новому формированию, которое Россия создала для поддержки своего вторжения с августа 2022 года.

Британские военные заявили, что несмотря на период обучения в Беларуси, формирование “похоже, продемонстрировало ограниченную боевую эффективность”.

“Потери 10-го танкового полка, скорее всего, в основном были связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками и были аналогичны потерям в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, в районе города Угледар”, - отмечают в Минобороны Британии.

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Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси продолжаются учения, в том числе и танковые. В Минобороны Беларуси показали, как на Гожском полигоне прошли состязания среди танкистов и мотострелков Западного оперативного командования.

“Экипажи демонстрировали мастерство в управлении боевыми машинами по пересеченной местности, выполняли стрельбы из вооружения танков и БМП”, - говорится в сообщении.