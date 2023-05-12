Украинцы показали видео захвата российских позиций под Бахмутом

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Опубликовано: 12.05.2023 11:37 , Обновлено: 12.05.2023

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр волтвердила, что ВСУ продвинулись под Бахмутом на 2 километра. Тем временем, в сети появилось видео штурма российских окопов защитниками Украины.

В своем сообщении в Telegram чиновница сообщила, что российская частная группировка наемников “Вагнер” предоставляла в последнее время “ложную информацию” о нехватке боеприпасов в попытке “оправдать реальную ситуацию” вокруг охваченного боем города.

Анна Маляр заявил, что “реальная ситуация” заключается в том, что российские наменики под Бахмутом не смогли “реализовать свои планы” и “понесли большие потери”.

“Наши защитники продвинулись на 2 км в направлении Бахмута, мы не потеряли ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе”, - утверждает замминистра обороны.

В то же время, один из украинских офицеров опубликовала уникальное видео штурма под Бахмутом, снятое на Go Pro бойца 1 штурмового батальона ОШ 3 ошбр ВСУ Украины. На нем запечатлены реальные кадры боя и штурма российских окопов в последние дни.

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