Украинцы показали уничтожение колонны российских танков под Бахмутом

🎥 Видео

Опубликовано: 21.08.2023 08:23 , Обновлено: 21.08.2023

Украинские телеграм-каналы распространили видео уничтожения колонны российских танков и бронетранспортеров, движущейся по полям, как утверждают источники, под Бахмутом.

Украинский депутат Верховной Рады Юрий Мисягин, утверждает, что видео было снято, когда российская армия попыталась контратаковать украинские подразделения “в районе населенного пункта Клещеевка”.

“В результате четких и умелых действий артиллерии “Айдара” враг потерял 2 танка, 2 БМП и неопределенное количество пехоты”, - написал украинский депутат.

Российские источники пока не комментировали появившееся видео. На нем видно, как группа до 10 бронированных машин, включая танки, пересекает поля и движется вдоль лесопосадки. Картинка напоминает ту, что могла быть сделана с беспилотника. Затем видны взрывы в местах, где только что двигались танки. После на видео показаны уже остатки разбитой техники.

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