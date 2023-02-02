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Украинцы показали, как уничтожили российский «Тор» одним «Эскалибуром»

Украинцы показали, как уничтожили российский «Тор» одним «Эскалибуром»
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🎥 Видео

Украинские военные показали видео, как уничтожили российскую систему противовоздушной обороны «Тор-М2ДТ» одним снарядом M982 Excalibur.

«Тор» российские военные разместили на шасси гусеничного сочлененного тягачу «ДТ-30ПМ».

«Особенность этой установки в том, что она предназначена для использования в арктических условиях. Это означает, что тянут технику уже из Северного круга», — отметил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

 

Зенитно-ракетный комплекс украинцы уничтожили высокоточным снарядом M982 Excalibur.

[info_b]M982 Excalibur — 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной дальности, запускаемый из ствола артиллерии (артиллерийских установок, гаубиц).[/info_b]

В телеграм-каналах пишут, что это произошло на левом береге Херсонской области.

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