Украинцы показали, как сбили российский штурмовик над Бахмутом

🎥 Видео

Опубликовано: 07.02.2023 13:25 , Обновлено: 07.02.2023

Украинские пограничники 7 февраля сообщили, что сбили над Бахмутом российский боевой самолет , предварительно Су-25. И опубликовали видео.

Как сообщили в пограничной службе, российский штурмовик «прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников».

Тем временем пограничник открыл огонь из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) и сбил самолет. Штурмовик загорелся и упал. Судьба пилота пока неизвестна.

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