Украинцы показали, как сбили российский штурмовик над Бахмутом
🎥 Видео
Украинские пограничники 7 февраля сообщили, что сбили над Бахмутом российский боевой самолет , предварительно Су-25. И опубликовали видео.
Как сообщили в пограничной службе, российский штурмовик «прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников».
Тем временем пограничник открыл огонь из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) и сбил самолет. Штурмовик загорелся и упал. Судьба пилота пока неизвестна.
[Telegram_widget url=“https://t.me/DPSUkr/9445”]