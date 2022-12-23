Украинцы подорвали в Мелитополе машину ФСБэшников

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Опубликовано: 23.12.2022 14:03 , Обновлено: 23.12.2022

В Украине в центре Мелитополя, который контролируют российские военные, взорвался автомобиль, предварительно, с сотрудниками ФСБ РФ.

О подрыве белого «Рено Дастер» около 11:15 в пятницу, 23 декабря сообщило региональное информационное агентство «Мелитополь».

Информацию подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взорвался автомобиль, которым пользовались россияне.

Позже в российских источниках появилась информация, что в подорванной машине находились сотрудники ФСБ. По их данным, оба тяжело ранены, у одного оторвана конечность.

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