Украинцы подорвали в Мелитополе машину ФСБэшников
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В Украине в центре Мелитополя, который контролируют российские военные, взорвался автомобиль, предварительно, с сотрудниками ФСБ РФ.
О подрыве белого «Рено Дастер» около 11:15 в пятницу, 23 декабря сообщило региональное информационное агентство «Мелитополь».
Информацию подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взорвался автомобиль, которым пользовались россияне.
Позже в российских источниках появилась информация, что в подорванной машине находились сотрудники ФСБ. По их данным, оба тяжело ранены, у одного оторвана конечность.
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