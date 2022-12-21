Украинцы обучили искусственный интеллект для войны с Россией

Опубликовано: 21.12.2022 07:57 , Обновлено: 06.04.2023

Украинские военные используют на войне с Россией искусственный интеллект. Об этом заявил колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус 20 декабря.

По его словам, украинцы применяют одну из версий системы Maven, которую в 2017 году запустила компания Palantir для Пентагона.

Ее используют в боевых условиях для того, чтобы интегрировать данные с поля боя — из открытых источников (например с коммерческих спутников или картографических сервисов) и закрытых (с военных спутников, данные съемок с дронов, изображения, переданные разведчиками в поле).

Программа научилась опознавать на этих изображениях различные типы боевой техники. Например, она может различить танк Т-72 с большого расстояния, как в грязи, так и в снегу, рассказал Игнатиус.

Все это позволяет проникать сквозь «туман войны» — свойство вооруженного конфликта, означающее, что ни у кого из участников боя никогда нет полной, своевременной и достоверной информации о происходящем, отметил колумнист.