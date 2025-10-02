Украинцы готовят "сюрприз" в Крыму - Sky News

Опубликовано: 02.10.2025 08:59 , Обновлено: 02.10.2025

Белорусам, которые находятся в Крыму, стоит быть осторожными, так как, по данным британского телеканала Sky News, спецслужбы Украины готовят сюрприз на территории полуострова.

Военный эксперт и профессор Майкл Кларк в эфире Sky News заявил, что «украинцы любят устраивать сюрпризы», которые «влияют не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как у Украины идут дела».

Слухи о предстоящей “крупной операции” ВСУ в Крыму курсируют в интернете уже который день. Вот и британский эксперт напомнил о том, что спецслужбы Украины и ВСУ уже не раз доказывали, что могут проводить успешные и внезапные спецоперации.

Кларк добавил, что недавно Украина атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны в Крыму. “Вы можете создать брешь в системе противовоздушной обороны, а затем вы захотите что-то добавить в эту брешь, чтобы получить что-то еще более ценное”, - говорит Кларк.

По словам Кларка, это может быть “своего рода крупная атака на Крым”, например, воздушная атака или высадка морского десанта. А учитывая то, что украинцы сейчас имеют в плане глубоких ударов, даже удар по Керченскому мосту, соединяющему Крым с Россией, не может быть невероятным, добавил профессор.

Тем не менее, в самой Украине все слухи и мнения экспертов официально не комментируют по понятным причинам. А украинские политики со скепсисом отнеслись к сообщениям.

“Не знаком с военными планами, не буду комментировать общую картину боевых действий, просто интересно, журналистам Sky News не приходит в голову, что крупное наступление на полуостров и массированная атака на мост, это вещи разных порядков? Масштабов, размеров, смыслов? Не приходит, всё это в одной строке, через запятую», - написал нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

В свою очередь, российский военный эксперт и историк противовоздушной обороны Юрий Кнутов считает, что ближе к 2026 году Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку наступления в Сумской области и продвинуться в направлении Крыма. По его оценке, эти направления, вероятно, станут основными военными целями Киева в среднесрочной перспективе.