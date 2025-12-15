Украина заявила об подрыве российской подводной лодки

🎥 Видео

Опубликовано: 15.12.2025 18:58 , Обновлено: 15.12.2025

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об атаке на российскую подводную лодку в порту Новороссийска. В качестве доказательства украинские спецслужбы показали видео.

По утверждению СБУ, подлодка класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo) была атакована подводными морскими дронами «Sub Sea Baby» и получила критические повреждения, фактически выведена из строя.

«Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины», — заявляет СБУ.

В России пока не прокомментировали заявление СБУ.

По утверждениям СБУ, на борту подводной лодки были четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр».

Если информация подтвердится, то это будет первый в мире случай нападения подводных морских дронов на подводную лодку.

Стоимость подводной лодки класса «Варшавянка» составляет около 400 миллионов долларов США.