Украина за 5 дней отвоевала 200 километров — ISW

Опубликовано: 17.02.2026 14:59 , Обновлено: 17.02.2026

Вооруженные силы Украины пошли в наступление на некоторых участках фронта сразу после известий о том, что компания Илона Маска заблокировала все терминалы спутниковой связи Starlink у российских военных.

Первые известия о необычных изменениях на линии фронта пришли в прошлую среду. По данным американского Института изучения войны (ISW — Institute for the Study of War), за период со среды по воскресенье Украина отвоевала у российской армии 201 квадратный километр своей территории. По оценкам экспертов, такую площадь ВСУ не освобождали за столь короткое время со времен контрнаступления в июне 2023 года.

Таким образом, площадь отвоеванной территории почти соответствует российским территориальным приобретениям за весь декабрь (244 квадратных километра).

«Украинские контратаки, вероятно, используют блокировку доступа российских вооруженных сил к спутниковой системе Starlink, которая, по словам российских военных блогеров, ухудшила связь и управление», — оценили успехи ВСУ в ISW.

Напомним, что российские военные блогеры стали писать о перебоях в связи где-то с 5 февраля. По данным военных Украины, с помощью Starlink российские беспилотники обходили системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и могли точно поражать цели, но также использовали их и для связи между подразделениями.

По данным ISW, без использования Starlink на прошлой неделе российские войска замедлили продвижение и смогли добиться территориальных успехов на фронте только 9 февраля. В остальные дни Киев продвигался вперед.

В то же время, некоторые российские военкоры настаивают, что новости о наступлении украинцев имеют другую подоплеку, а именно: преждевременные рапорты Минобороны РФ о захвате тех или иных украинских населенных пунктов.

“На Запорожском фронте боком вышли «красивые доклады» о взятии сёл «в долг». Со стороны «освобожденных» населенных пунктов вроде Магдалиновка враг на бронетехнике контратаковал в направлении Степногорска и Приморского. Бои на указанных рубежах продолжаются, удалось уничтожить часть ББМ на подходе, но враг успел высадить и рассредоточить десант”, - пишет ТГ-канал “Рыбарь”, подтверждая активные наступательные действия ВСУ.

Но назвать контрнаступление масштабным пока сложно. Украинские контратаки сосредоточены прежде всего в зоне примерно в 80 километрах к востоку от города Запорожье, где российские войска значительно продвинулись с лета 2024 года.

И несмотря на последние изменения на фронте, к середине февраля Россия контролировала полностью или частично 19,5% территории Украины по сравнению с 18,6% годом ранее. Около 7% — Крым и часть Донбасса — находились под контролем Москвы еще до начала войны в 2022 году.

Тем временем по данным российских источников, украинцы продолжают бить по целям в глубине подконтрольных России территорий. По данным ТГ-канала “Военный Осведомитель”, ВСУ продолжают наносить удары дронами с применением Starlink по целям в Крыму.

В ходе одного из ударов были поражены ЗРПК «Панцирь-1С», РЛС «Небо-У» и десантный катер проекта 02510 «БК-16».