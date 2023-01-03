Украина впервые уничтожила 100% выпущенных Россией «мопедов»

Опубликовано: 03.01.2023 13:12 , Обновлено: 04.07.2024

Силы ПВО Украины за двое суток, 1-2 января, уничтожили абсолютно все дроны «Шахед», которые запустили российские войска. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«За двое суток — это новогодняя ночь и после новогодней ночи — сбито 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной», — сказал он.

По словам Игната, «таких результатов не достигали еще никогда».

Он также добавил, что всего с середины сентября 2022 года украинцы сбили почти 500 «мопедов» (так называют в Украине иранские БПЛА из-за характерного звука).

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует длительную атаку «Шахедами».

«Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики», — сказал он.