Украина впервые освободила из российского плена сразу 108 женщин

Опубликовано: 17.10.2022 19:03 , Обновлено: 04.07.2024

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошел обмен военнопленных между Киевом и Москвой, в результате которого Украина освободила из плена 108 женщин.

Среди них 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая двух из «Азова», 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских.

Советник главы МВД Украины Анатолий Геращенко заявил, что среди освобожденных были девушки, “незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения”.

“Это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход. При обменах всегда много рисков, которые следует просчитывать с момента подготовки и во время самого процесса. Права на ошибку нет. Есть задача президента вернуть всех и от четких действий команды зависит, чтобы наши люди были дома”, — написал Андрей Ермак.

Сейчас все девушки будут проходить медицинское освидетельствование, реабилитацию. Будут обнимать родных, своих детей, восстанавливаться.

Со стороны России об отмене сообщил глава назначенной РФ администрации “ДНР” Пушилин 80 российских гражданских моряков и 30 военнослужащих из “ДНР”, “ЛНР”.