Украина впервые официально нанесла удар по России новыми ракетами «Фламинго»

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Опубликовано: 13.11.2025 16:59 , Обновлено: 13.11.2025

Генштаб ВСУ официально заявил о пуске по российским объектам новых дальнобойных ракет «Фламинго». Ведомство также опубликовало видео и фото запуска, на которых присутствуют и другие виды вооружений, такие как «Барс» и «Лютый».

ВСУ утверждают, что удары были нанесены по множеству целей, включая Крым и объекты в глубине РФ, в ночь на четверг, 13 ноября.

В Генштабе ВСУ заявили, что им удалось поразить «несколько десятков целей». Для атаки использовали неустановленное количество «Фламинго», а также ракеты «Барс» и «Лютый».

В Генштабе привели несколько примеров целей, по которым были запущены ракеты:

В Крыму: нефтебаза и радиолокационная станция в районе Евпатории.

В Луганской области: аэропорт в Кировске, где находится вертолетная база и полигон беспилотников.

В Запорожской области: удары нанесены по объектам в районе Бердянска, оккупированного ВС РФ.

На территории России: украинские силы нанесли удары по району города Орёл Орловской области. В России уже появились видео якобы сбитой ракеты.

При этом в Генштабе ВСУ уточнили, что «в настоящее время устанавливается размер причинённого ущерба».

Украинские СМИ отмечают, что это первый случай, когда Украина официально подтвердила использование ракет собственного производства: «Фламинго», «Барс» или «Лютый». Ранее Владимир Зеленский лишь в общих чертах заявлял о подготовке к применению «Фламинго», не уточняя деталей их боевого применения.









Согласно официальным заявлениям, украинская ракета «Фламинго» имеет дальность полёта до 3000 километров и способна нести боеголовку массой до 1150 килограммов. Теоретически такие ракеты могут долетать до Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, запуск ракет состоялся на фоне коррупционного скандала, связанного с их производителем. Ближайший соратник президента Украины Тимур Миндич, как ранее сообщали украинские СМИ, является совладельцем компании “Фаерпоинт”, которая производит “Фламинго”. Но уже несколько дней назад он сбежал из страны из-за начавшегося расследования о коррупции.