Украина вернула из российского плена еще 64 военных

Опубликовано: 14.12.2022 13:54 , Обновлено: 14.12.2022

14 декабря произошел очередной обмен украинскими и российскими пленными. Киев вернул 64 военных ВСУ, Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, бойцы воевали на Донецком и Луганском направлении, в частности принимали участие в обороне города Бахмут. Это офицеры, рядовые и сержанты.

Кроме того, Украина смогла освободить гражданина США, который помогал ВСУ — Мурекези Суеди.

А еще Киев вернул тела 4 погибших.

В РФ пока об обмене не сообщали.