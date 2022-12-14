Украина вернула из российского плена еще 64 военных
14 декабря произошел очередной обмен украинскими и российскими пленными. Киев вернул 64 военных ВСУ, Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, бойцы воевали на Донецком и Луганском направлении, в частности принимали участие в обороне города Бахмут. Это офицеры, рядовые и сержанты.
Кроме того, Украина смогла освободить гражданина США, который помогал ВСУ — Мурекези Суеди.
А еще Киев вернул тела 4 погибших.
В РФ пока об обмене не сообщали.