Украина успешно наступает - Пригожин не согласился с Зеленским, что контрнаступление ещё не началось

Опубликовано: 11.05.2023 14:15 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский 11 мая заявил, что контрнаступление ВСУ ещё не началось из-за задержек с поставками вооружений. Однако основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что оно уже давно идёт, причем успешно.

ВСУ, по данным руководителя российских наёмников, уже начали контрнаступление на Бахмутском направлении, продавливая фланги.

“Владимир Александрович Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. Подразделения ВСУ заходят во фланги, успешно”, - утверждает Евгений Пригожин. Он сделал прогноз, что после окружения Бахмута, ВСУ пойдут освобождать Запорожье, но и зайдут в Брянскую и Белгородскую области РФ.

“Для ВСУ важно проломить Бахмутское направление. Если это получится, следующими направлениями будут Брянская и Белгородская… Части, которые получили технику и вооружение, уже задействованы в контрнаступлении”, - заявил он.

Тем временем, тг-каналы, близкие к ЧВК «Вагнер» сообщили, что подразделения 9 мотострелкового полка армии РФ оставили позиции к северо-западу от Бахмута - около Богдановки и около трассы Часов Яр-Бахмут. Ранее украинские войска продвинулись до 3 километров на юге от города.

Что сказал Зеленский?

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что ВСУ ещё нужно немного подождать с крупными наступлениями.

“С точки зрения мотивации наши военные готовы. С точки зрения комплектации бригад мы готовы. С точки зрения техники не все еще дошло. Вот вам и ответ… Но с тем количеством можно идти вперед, и можно, мне кажется, преуспевать. Но будут большие потери. Для нас это неприемлемо”, - отметил президент Украины.