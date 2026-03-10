Украина ударила по российскому Брянску. Есть погибшие

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Опубликовано: 10.03.2026 20:02 , Обновлено: 10.03.2026

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил вечером 10 марта, что ВСУ (Вооруженные силы Украины) нанесли успешный удар по заводу в российском Брянске. Поражен завод, который производил системы управления для всех видов ракет.

“Главком (главнокомандующий) Сырский рассказал мне, что операция прошла успешно”, — сказал он.

В российских соцсетях и мессенджерах появились видео удара. Очевидцы пишут, что целью было предприятие по выпуску микроэлектроники «Кремний». Российские СМИ сообщили о двух погибших, но не уточняли масштаб ущерба.

OSINT-аналитик (аналитик по открытым данным) ASTRA, изучив опубликованные очевидцами видео, подтвердил, что удар пришелся по заводу «Группа Кремний Эл» — одному из крупных производителей микроэлектроники в России. Кадры были сняты на улице Брянского Фронта примерно в 1,3 км от предприятия. По данным анализа, завод мог быть атакован крылатыми ракетами Storm Shadow.

Близкие к российским силовым структурам телеграм-каналы также сообщили о двух погибших и не менее десяти пострадавших.

Губернатор Брянской области подтвердил факт ракетного удара по городу и наличие погибших и раненых, однако их точное число не уточнил.

[inf]«Группа Кремний Эл» производит интегральные микросхемы, диоды, транзисторы и другие полупроводниковые компоненты. Продукция предприятия используется, в том числе, в системах вооружения и военной технике, включая комплексы ПВО (противовоздушной обороны), ракетные системы и беспилотники.[/inf]