Украина ударила HIMARS по российскому городу — Mash

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Опубликовано: 20.12.2022 13:30 , Обновлено: 20.12.2022

В Белгородской области 20 декабря подвергся обстрелу город Шебекино. Губернатор региона Вячеслав Гладков обвинил в этом Вооруженные силы Украины (ВСУ). Тем временем по информации тг-канала Mash, это был ракетный удар с РСЗО HIMARS.

По словам Гладкова, в результате обстрела пострадал мужчина; его доставили в больницу.

Кроме того, нарушено электроснабжение и без света остались 1/3 часть жителей Шебекино, заявил он. А еще, добавил губернатор, снаряды попали в складские помещения на территории промзоны.

В свою очередь телеграм-канал Mash написал, что ВСУ обстреляли город Белгородской области из американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его информации, прилетов было 10.

[info_b]Напоминаем. К сообщениям воюющих сторон стоит относиться с осторожностью. Часто их нельзя сразу проверить и подтвердить достоверность.[/info_b]

Кстати, если это действительно правда, то, кажется, это первый удар ВСУ по российскому городу из РСЗО HIMARS. Ранее из этих установок украинские военные били только по российским позициям на территории Украины.

Тем временем в соцсетях публикуют фото и видео произошедшего:

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Над российским городом Шебекино поднимается густой дым, а местным жителям приходят сообщения об обстрелах – Telegram-каналы Белгорода.

Также сообщается, что внезапно исчезли электроэнергия и водоснабжение. pic.twitter.com/hjwmFPjSFl

— AS74???? (@AS7404542949) December 20, 2022