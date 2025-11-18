Украина ударила американскими ракетами по территории России — Генштаб ВСУ

Опубликовано: 18.11.2025 20:09 , Обновлено: 18.11.2025

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) заявил о нанесении ударов по территории России с помощью ракет ATACMS, разработанных в США и запускаемых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.

В Украине утверждают, что дальнобойные ракеты были применены для «точечных ударов» по военным объектам.

«Применение дальнобойных средств поражения, в частности, таких как ATACMS, будет продолжаться», — пообещали в Генштабе ВСУ, не уточнив, какие именно объекты были поражены.

В России пока не комментировали заявление украинской стороны, однако днём 18 ноября ракетную опасность объявляли в Воронеже. Военкоры сообщали о нескольких ракетах, сбитых над городом.

Что такое ATACMS и HIMARS?

ATACMS — это высокоточные баллистические ракеты большой дальности (до 300 км в поставленных Украине модификациях), способные поражать цели в глубоком тылу противника. Они предназначены для ударов по складвм боеприпасов, командным пунктам и узлам связи. В некоторых модификациях - по скоплениям войск.

HIMARS — это американская мобильная ракетная система, которая служит пусковой установкой для различных боеприпасов, включая ракеты ATACMS. Одно из преимуществ американских HIMARS - возможность сделать залп и быстро сменить позицию, чтобы избежать ответного удара.

За все время войны США передали Украине 38 установок M142 HIMARS, ещё 3 было передано Германией. HIMARS сыграли важную роль в контрнаступлении Украины на юге в 2022 году. Россия десятки раз заявляла об уничтожении установок, однако подтвержденных по видео и фото было не менее 4.