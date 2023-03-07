Украина тайно попросила у США кассетные боеприпасы

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 07.03.2023 10:27 , Обновлено: 04.07.2024

Власти Украины впервые и непублично попросили у США кассетные боеприпасы. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на двух представителей Конгресса.

По информации агентства, речь идет о кассетных бомбах MK-20 и кассетных 155 мм снарядах DPICM.

Как утверждается, они нужны Киеву, чтобы «остановить массированные атаки российских войск», которые «волнами» штурмуют украинскую оборону.

Как правило, MK-20 сбрасывают с самолетов — они выпускают более 240 небольших оперенных зарядов. Однако, по словам источников, украинские военные планируют использовать не сами бомбы, а извлеченные из них заряды — чтобы сбросить их с помощью дронов на российскую бронетехнику.

При этом, как пишет Reuters, администрация Байдена и некоторые конгрессмены могут решить, что кассетные боеприпасы – это слишком.

К слову, кассетные боеприпасы, согласно конвенции 2008 года, запрещены в 123 странах мира, потому что они могут вредить мирным жителям, отметило BBC. Однако США, Россия и Украина этот документ не подписывал.

Официально Киев о желании получить кассетные боеприпасы не заявлял.