Украина столкнется с проблемами после поставок танков Leopard 2 - Британский офицер

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.01.2023 17:35 , Обновлено: 04.07.2024

По словам бывшего высшего офицера разведки Филипа Ингрема, Украина сталкнется с "бременем материально-технического обеспечения и подготовки кадров", когда получит танки от стран-доноров.

Филип Ингрем рассказал в интервью Sky News, что обучение члена экипажа танка занимает около 20 недель, но украинские солдаты будут вынуждены учиться гораздо быстрее.

“Обучение занимает много времени… [В немецких танках] экипажи из четырех человек, украинцы привыкли управлять танками с экипажами из трех человек. Им предстоит изучить совершенно новую систему… Чем больше у вас различных вариантов, тем больше логистический хвост, тем больше нагрузка на обучение, тем сложнее интегрировать их все вместе”, - сделал вывод британский разведчик.

Его комментарии прозвучали на фоне усиления давления на Германию с целью отправки Leopard 2 в Украину и разрешения реэкспорта своих танков в другие европейские страны.

“Из-за этого происходит много нападок на Германию, хотя на самом деле Германия должна разрешить реэкспорт любых Leopard 2, как только они получат официальную заявку… И Польша, и Финляндия заявили, что хотят пожертвовать Leopard 2, но они еще не просили у немцев разрешения передать их Украине. Я думаю, они надеются, что большая коалиция людей придет и сделает это”, - рассказал он.