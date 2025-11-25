Украина согласилась с отредактированным планом Трампа — CBS. Что известно?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 25.11.2025 17:05 , Обновлено: 25.11.2025

Власти Украины согласились принять мирный план США, сообщил телеканал CBS со ссылкой на анонимного американского чиновника. При этом речь идёт об отредактированной версии по результатам консультаций в Женеве.

Впрочем, некоторые детали ещё будут согласовываться. В это же время в Абу-Даби идут переговоры между американцами и россиянами. Украинская делегация также находится в Абу-Даби.

«Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение. Мы сохраняем большой оптимизм. Министр Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Всё движется быстро», — утверждает источник.

Согласно данным газеты The Financial Times, Киев также согласился на ограничение армии до 800 тыс. человек. Напомним, что к 2021 году численность ВСУ, по разным оценкам, составляла около 250 тысяч военнослужащих, не считая других силовых формирований (Национальная гвардия, Пограничная служба и т.д.). Таким образом это ограничение не будет ослаблять обороноспособность Украины.

Также Киев, Вашингтон и Москва должны будут ещё договориться по вопросу территорий (в первоначальном плане Трампа предусматривался вывод украинских войск со всей Донецкой области Украины) и гарантий безопасности США. Последние должны будут обсудить лично Трамп и Зеленский.

Согласно сообщениям, в основном неофициальным, мирный план США, изначально состоявший из 28 пунктов, теперь сократился до 19 пунктов.

Предложение было существенно изменено после переговоров в Женеве с Украиной и европейскими союзниками, сообщили два официальных лица The Washington Post.

В первом проекте, который, как сообщается, был подготовлен после встречи российского чиновника с американским послом, были одобрены многие ключевые требования Москвы, но новая версия, по-видимому, в большей степени соответствует целям Украины.

Текст больше не был ультиматумом, а тем, что Киев мог рассмотреть, сообщило издание The Post.

Хотя один европейский дипломат рассказал, что в нынешней фазе переговоров между США и Украиной есть ощущение “таинственности”.

Что по переговорам США и России?

А переговоры США и РФ в Абу-Даби «идут хорошо», заявил Axios пресс-секретарь американского министра Дрисколла, который возглавляет делегацию США.

“Мне нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ”, - в свою очередь заявил российским государственным СМИ пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Секретарь Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира в Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Госсекретарь Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом и межведомственными структурами США по ходу этих переговоров», — сказал подполковник Джефф Толберт.

Тем временем в Абу-Даби заметили руководителей военных разведок России и Украины. Оказывается, они должны были провести там переговоры на другую тему, а прилёт Дрисколла их застал врасплох.

Издание Axios также сообщает, что в ходе переговоров в Женеве США и Украина согласились, что вопросы, не имеющие прямого отношения к миру в Украине — о будущем НАТО, европейской безопасности и американо-российских отношениях — будут исключены из повестки дня.