Украина, Россия и США назначили дату первой трёхсторонней встречи

Опубликовано: 23.01.2026 08:38 , Обновлено: 23.01.2026

Украина, Россия и США назначили дату первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. О встрече было объявлено после того, как Дональд Трамп переговорил Владимиром Зеленским на полях международного форума в швейцарском Давосе, а затем - его представитель Стив Уиткофф - с Владимиром Путиным в Москве.

О том, что стороны наконец договорились сесть за один стол переговоров, первым сообщил Владимир Зеленский. Встреча должна состояться в Абу-Даби, ОАЭ, уже сегодня, 23 января.

По его словам, на встрече стороны могут представить друг другу свои варианты решения вопроса о спорных территорий на востоке Украины, на которые претендует Москва. На встрече с Трампом, которая длилась меньше часа, по его словам, достичь чёткой договорённости по территориальным вопросам так и не удалось. Хотя Трамп заявил, что Зеленский “готов согласиться на сделку”.

Тем не менее, на встречу с россиянами при посредничестве США Зеленский своё согласие дал. Такое же решение чуть позже принял и Владимир Путин. В Москву с ним договариваться вчера прилетели вместе с Уиткоффом зять и бывший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, которого Трамп назначил старшим советником в своём новом Совете мира.

Судя по заявлениям участников переговоров, на встрече в Москве, которая длилась почти 4 часа, также поднимался территориальный вопрос и дальнейшая судьба Донбасса. Помощник Путина Юрий Ушаков охарактеризовал её как “во всех смыслах конструктивную” и “полезную как для России, так и для США”.

По словам Ушакова, Россия продолжает настаивать на решении территориального вопроса по плану, согласованному Путиным и Трампом на Аляске. То есть Кремль рассчитывает на то, что Киев согласится вывести свои войска из Донецкой области.

Известно, что на встрече в Абу-Даби российскую сторону будут представлять те же лица (за исключением Путина) - помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.