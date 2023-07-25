Украина прорвала оборону россиян под Бахмутом? Что говорят воюющие стороны

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 25.07.2023 14:32 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские военные и некоторые эксперты заявили 25 июля, что ВСУ смогли прорвать укрепления россиян вокруг Бахмута. Также есть сведения, что на Таврийском направлении украинцы приступили к зачистке важного населенного пункта Старомайорское.

“На самом деле, ВСУ зачищают оставшихся русских вдоль восточной стороны Клещеевки (деревня рядом с Бахмутом - ред.) и - что важно - разминируют это место и расчищают обломки и тела в достаточной степени, чтобы обеспечить свободное передвижение своих собственных войск (и их гигиеническое выживание там)”, - пояснил австрийский эксперт Том Купер.

Он рассказал, что такая же ситуация была “после вывода ЧВК “Вагнер” из юго-восточной части Триполи еще в 2019 году. По словам военного эксперта, город тогда был полон мин, а также “обломков уничтоженной техники, разлагающихся тел (и их фрагментов) российских военнослужащих, некоторые из которых тоже были заминированы”.

Военный аналитик утверждает, со ссылкой на свои источники на линии фронта, что уцелевшие остатки 83-й бригады ВДВ, 57-й и 72-й мотострелковых бригад РФ отступают из-под Бахмута на восток: “только их арьергарды все еще оказывают сопротивление”.

“Более серьезным является российское сопротивление вдоль восточной стороны Андреевки и восточной и южной сторон Курдюмовки, дальше на юг”, - написал Том Купер.

Тем временем, в ВСУ утверждают, что приблизились вплотную к Андреевке, населенному пункту рядом с Бахмутом, который очень важен для усилий Украины по окружению там группировки российских военных. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый так и заявил, что это часть операции “по окружению Бахмута”.

В свою очередь, в командовании ВС России отрицают продвижение ВСУ и настаивают, что отбили все атаки защитников Украины.

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А вот некоторые российские военкоры подтверждают успешную атаку украинцев и говорят, что ВСУ приблизились к западным окраинам Андреевки либо же зацепились за них, но сам населенный пункт под контролем россиян.