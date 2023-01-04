Украина призвала ООН разместить миротворцев на ЗАЭС без согласия России

Опубликовано: 04.01.2023 15:53 , Обновлено: 04.01.2023

Власти Украины призвали Организацию Объединенных Наций направить миротворцев на Запорожскую атомную электростанцию даже без соглашения с Россией о создании там зоны безопасности. Об этом заявил глава государственной атомной энергетической компании Украины "Энергоатом" Петр Котин.

Украина призывает к размещению миротворцев ООН на ЗАЭС еще с сентября. Но этот комментарий был первым случаем, когда украинский государственный чиновник публично предложил разместить миротворцев без согласия России.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не раз заявлял и даже проводил переговоры с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако ощутимых результатов не добился. А в октябре Владимир Путин подписал указ о юридическом подтверждении захвата украинской АЭС и переводе ее под российскую юрисдикцию в составе «Росатома».

Однако глава украинского “Энергоатома” Петр Котин сообщил, что у россиян не получится подключить ЗАЭС к российской энергосистеме. Все потому, что на захваченных РФ территориях на юге Украины слабые линии передач электроэнергии, которые могут обеспечить мощность только в несколько мегаватт, что недостаточно для такой мощной АЭС, как Запорожская. И такие действия не имеют “практического смысла”.