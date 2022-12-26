Украина призвала исключить Россию из ООН

Опубликовано: 26.12.2022 17:37 , Обновлено: 26.12.2022

Украина официально призвала к исключению России из Организации Объединенных Наций, утверждая, что это место изначально было предоставлено СССР в 1991 году, а не Российской Федерации, поэтому ее членство является “незаконным”.

С таким призывом выступил МИД Украины. В документе утверждается, что Российская Федерация заняла в ООН место, предоставленное СССР в 1991 году, и никогда не проходила формальный процесс утверждения, подобно Чешской Республике и Словакии, которые ранее выступали в ООН как “Чехословакия’.

“Российская Федерация никогда не проходила юридическую процедуру для принятия в члены и поэтому незаконно занимает место СССР в Совете Безопасности ООН. С юридической и политической точки зрения вывод может быть только один: Россия является узурпатором места Советского Союза в Совете Безопасности ООН”, - заявили они.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал об этом в Твиттере, повторив позицию министерства о том, что членство России является “незаконным”.