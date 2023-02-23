Украина признала сеть магазинов «Ашан» спонсором войны

Опубликовано: 23.02.2023 16:08 , Обновлено: 04.07.2024

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло французскую сеть супермаркетов Ашан в список «международных спонсоров войны».

Агентство объяснило это тем, что компания не закрыла свой бизнес в России и «не отказалась от прекращения финансирования» РФ (своими налогами).

Также в НАПК сослались на расследование международных журналистов, которые заявили что российский филиал Ашана поставлял товары российским военным на захваченных территориях Украины под видом «гуманитарной помощи» , а также «помогал проводить мобилизацию», «собирая и передавая в военкоматы всю необходимую информацию о своих сотрудниках».

После выхода расследования украинский филиал «Auchan» потребовал от французского офиса объяснения. Там ответили, что «крайне удивлены этими обвинениями, которые никоим образом не подтвердились в ходе внутреннего расследования».

Ранее НАПК уже внесло в перечень «международных спонсоров войны» такие компании как Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и Bonduelle.