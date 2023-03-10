Украина присылала переговорщика с Россией прямо в Мариуполь — CNN

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Опубликовано: 10.03.2023 10:36 , Обновлено: 04.07.2024

CNN раскрыла новые подробности тайных переговоров Украины и России весной 2022 года, после которых войска РФ прекратили штурм «Азовстали», а украинские военные сдались в плен.

По данным CNN, Украину представляли народный депутат Александр Ковалев и заместитель главы ГУР Дмитрий Усов. А Россию — генералы ГРУ Владимир Алексеев и Александр Зорин, командующий штурмом Мариуполя генерал-лейтенант Андрей Сычев и представитель ФСБ Валентин Крыжановский.

В издании подчеркнули, что Алексеев и Зорин — уроженцы Украины, а Крыжановский — бывший офицер СБУ, который перешел на сторону РФ в 2014 году.

По информации CNN, 25 апреля украинский нардеп Ковалев совершил первую поездку в Мариуполь, где он поговорил с Крыжановским и Сычевым (на фото выше — их встреча).

По словам Ковалева, он помог убедить «другую сторону, что спасение, в первую очередь, детей, женщин и раненых, будет актом здравого смысла, актом гуманизма».

Он вернулся в Мариуполь 9 мая вместе с Усовым. Они встретились с главными переговорщиками от РФ Алексеевым и Зориным.

Ковалев заявил, что Алексеев постоянно делал перерывы в переговорах, чтобы позвонить в Москву. У него была прямая сотовая связь с Министерством обороны РФ.

Третий визит в Мариуполь произошел 16 мая. Вечером этого дня Минобороны Украины объявило о начале «эвакуации» украинских военнослужащих с “Азовстали” (по факту сдаче в плен россиянам).

«Есть люди, которые с какой-то долей здравости и хотели нам помочь или обоюдно чтоб была помощь. А кто-то хотел крови и с ненавистью продолжал обстрелы, бомбежки. Это и есть те моменты о которых мы переживали, момент доверия. Когда мы сделали все, чтобы две стороны сошлись посмотрели друг другу в глаза. Русская сторона пообещала что будет цивилизованный выход наших воинов», — рассказал украинский нардеп Ковалев.

CNN пишет, что Ковалев после сдачи в плен украинских военных лично сопровождал их вглубь оккупированной территории.

«Мы постарались показать всему миру, что можно найти компромисс хотя бы ради спасения людей. Все вели себя профессионально, поэтому никакой провокации ни с той, ни с той стороны не произошло. Мы показали, что вот эти мосты коммуникации работают, главное - желание людей слышать друг друга и идти друг другу на встречу. То есть еще не все потеряно в этой жизни, еще можно быть человеком даже на войне», — рассказал нардеп.

Бои за Мариуполь и штурм «Азовстали»

Бои за Мариуполь начались 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала вторжения российских войск на Украину.

2 марта находившиеся в Мариуполе украинские войска оказались в окружении и началась блокада города.

13 апреля заблокированная на металлургическом комбинате имени Ильича 36-я бригада морской пехоты ВСУ совершила попытку прорыва, в результате чего часть бойцов вышла на территорию промышленного комплекса «Азовсталь» (объединившись там с военными из полка «Азов»), а часть — попала в плен.

Завод не раз подвергался артобстрелам и авиаударам.

По оценке The Guardian в начале мая на территории «Азовстали» находилось около 2000 украинских военных. 16 мая 2022 года они начали сдаваться в плен, что ознаменовало окончание осады Мариуполя.

На «Азовстали» также находились мирные жители Мариуполя, которых эвакуировали под эгидой ООН.

По оценкам ООН, в результате боев в городе повреждены или разрушены до 90 % жилых зданий и до 60 % частных домов. Были разрушены 3 больницы, ещё 4 — повреждены, что в сумме составляет 90 % вместимости городских больниц. Также были разрушены 23 школы и 28 детских садов. По оценкам украинских властей, потери в ходе боев за Мариуполь составили как минимум 25 тыс. человек убитых, из которых 5 — 7 тыс. погибли под завалами разбомбленных зданий.