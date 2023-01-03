Украина предъявила двум российским генералам обвинения в военных преступлениях

Опубликовано: 03.01.2023 16:49 , Обновлено: 03.01.2023

Украинские власти впервые предъявили обвинения двум высокопоставленным российским военным командирам в преступлениях, связанных с нападением на украинских гражданских лиц.

Российскому генерал-полковнику Сергею Кобылашу, командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил России (ВКС), и адмиралу Игорю Осипову, бывшему командующему Черноморским флотом РФ, были предъявлены заочные обвинения.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила во вторник, что она “собрала высококачественную доказательную базу против двух представителей российского высшего командования, которые несут ответственность за нападения на гражданские объекты в Украине”. В СБУ заявили, что Кобылашу и Осипову предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины: во-первых, в “планировании, подготовке, начале и ведении агрессивной войны”, а во-вторых, в “посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”.

По словам представителей СБУ, если российские военные будут схвачены и осуждены, им обоим может грозить пожизненное заключение. “В ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполнял указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов”, - заявили в СБУ.

“Именно по его приказу российские оккупанты наносят массированные ракетные удары по жилым зданиям, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины”, - уточнили в СБУ.

Игоря Осипова обвинили в том, что он отдал приказ о “систематических ракетных ударах с Черного моря по украинским густонаселенным населенным пунктам”.

Министерство обороны России никак не отреагировало на обвинения.