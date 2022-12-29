Украина ответила России ударами по Крыму и Белгороду
ВСУ ударили по российским Белгороду и Клинцах Брянской области, а также по крымскому Джанкою в ответ на массированную атаку РФ по украинским городам 29 декабря.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, над Белгородом и районом сработала система ПВО.
«Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели», — написал он в телеграм-канале.
Информации о пострадавших нет.
В сети появилось видео с места происшествия:
Кроме того, похожие кадры в соцсетях опубликовали из крымского Джанкой. Подробной информации о случившемся нет.
«Джанкойцы, пожалуйста сохраняйте спокойствие! Предположительно ПВО», — сообщили в местном телеграм-канале.
Взрывы слышали и в Клинцах Брянской области.
«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», — заявил губернатор Александр Богомаз.