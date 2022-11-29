Украина обвинила российских солдат в изнасиловании 5-летней девочки и 76-летней женщины

Опубликовано: 29.11.2022 13:13 , Обновлено: 04.07.2024

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко 29 ноября заявила, что российские солдаты изнасиловали пятилетнюю девочку и 76-летнюю украинку. Об этом она рассказала британскому телеканалу Sky News. По ее словам, это не единичные случаи.

Комментарий Свириденко появился на следующий день после того, как первая леди Украины Елена Зеленская обвинила российские войска в использовании изнасилования в качестве оружия войны в ее стране. Она также утверждала, что жены российских военнослужащих поощряли их к изнасилованию украинских женщин.

Когда Свириденко [link href=“https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russia-rape-putin-zelenskyy-12541713” rel=“noopener” target=“_blank”] спросили [/link], как российские солдаты обращались с женщинами, первый вице-премьер украинского правительства заявила: “Это ужасно. Мы обсуждали истории женщин и детей, которые были изнасилованы. Самой молодой была история о пятилетней девочке, а самой старшей женщине было 76 лет. И это ужасные истории, и мир должен знать о них и должен отреагировать”.

“Наш народ очень страдает, женщины и дети. Весь мир готовится к Рождеству, а Украина готовится к новым обстрелам и ракетам по нашей электросети”, - заяиала она. Юлия Свириденко призвала Запад ввести дополнительные санкции в отношении России.