Украина обвинила датское госТВ в распространении российской пропаганды

Опубликовано: 20.12.2022 19:37 , Обновлено: 20.12.2022

Украина отозвала аккредитацию для прессы корреспондентки датской государственной телерадиокомпании DR из-за обвинений в распространении российской пропаганды, сообщила DR, что вызвало возмущение как со стороны журналистки, так и со стороны самого телеканала.

Агентство Reuters сообщило, что Матильда Кимер, отмеченная наградами журналистка, которая освещала конфликт Украины и России для DR с 2014 года, заявила, что Украина первоначально отозвала ее аккредитацию в августе.

На декабрьской встрече в Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что она распространяла российскую пропаганду и что ее посты в социальных сетях, по-видимому, сочувствовали России, сказал Кимер агентству Рейтер. По ее словам, служба безопасности не предоставила доказательств своих утверждений.

Ни СБУ, ни министерство обороны Украины немедленно не ответили на письменные запросы о комментариях, когда агентство Рейтер связалось с ними. Редактор DR по внешней политике Нильс Квале назвал обвинения “совершенно недокументированными и безумными”, а сама Кимер отрицала предвзятость репортажей.

“Я не занималась пропагандой. У меня нет другой задачи, кроме как информировать датчан о том, что происходит в Украине”, - заявила она.

41-летняя Кимер также был выслана из России в августе на фоне репрессий Москвы в отношении западных СМИ после ее вторжения в Украину. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен пообещал агентству Reuters, что будет работать над решением этого вопроса на политическом уровне: “Я сам с большим интересом следил за освещением войны Матильдой Кимер. Это журналистка, чья журналистская честность, насколько мне известно, не подвергалась сомнению”.