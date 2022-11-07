Украина начала восстановление "Мрии" в секретном месте

Опубликовано: 07.11.2022 20:55 , Обновлено: 04.07.2024

Генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил 7 ноября, что его предприятие начало строительство второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, что был уничтожен русскими военными во время боевых действий в Гостомеле.

“Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан–225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета”, - рассказал Гаврилов.

По его словам, вторая “Мрия” готова уже на 30%. Стоимость строительства оценивается в 500 млн евро. А собрать деньги решил помочь международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания “Антонова” и куда часто летал Ан-225.

[info_b]Ан-225 «Мрия» (Мрія) — транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности разработки ОКБ имени О. К. Антонова. Был самым большим и грузоподъёмным самолётом за всю историю мировой авиации до вторжения российских войск в киевскую область. В результате боёв самолёт был уничтожен почти полностью.[/info_b]

Возможно, для создания новой “Мрии” используют запчасти не уничтоженного самолёта в Гостомеле. Все дело в том, что в Украине еще со времен СССР хранился второй недостроенный экземпляр самолёта Ан-225, готовность которого оценивали примерно на 70%. Он находился на киевском заводе «Антонов», где его планировалось достроить при наличии финансирования. Ещё с советских времён остались центроплан, фюзеляж и крыло.

Ранее Телеграф сообщил, что при взлете самолета с британской авиабазы в 202, потоки воздуха от двигателей Ан-225 повредили ограждение, за которым находились журналисты. Все это попало на видео.

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