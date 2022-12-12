Украина начала стягивать войска для нового масштабного наступления в Запорожье

🎤 Мнение

Опубликовано: 12.12.2022 22:49 , Обновлено: 04.07.2024

Российские и украинские силы недавно обменялись артиллеийскими ударами в районе населенных пунктов Гуляйполе и Пологи в Запорожской области на юге Украины, в 100 километрах к северо-востоку от оккупированного Россией Мелитополя. Возможно, это свидетельство подготовки Украиной важного и очень масштабного наступления.

Контрбатарейные дуэли артиллерии не редкость на войне России и Украины. Что особенного в артиллерийской дуэли 9 декабря, так это то, что, как сообщается, ее спровоцировало. Согласно российским источникам, украинская армия сосредотачивает механизированные силы вокруг Гуляйполя, [link href=“https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2022/12/12/ukrainian-troops-may-be-massing-for-their-fourth-counteroffensive-russian-artillery-is-already-trying-to-stop-them/?sh=4611cf34761c” rel=“noopener” target=“_blank”] пишет [/link] Forbes.

Если это правда, то это может быть признаком того, что четвертое контрнаступление Украины уже на стадии подготовки, несмотря на наступление зимы. ВСУ могут попровать освободить большуб часть юга Украины и оттеснение российские войска до узкого перешейка, соединяющего материковую Украину с Крымским полуостровом, который российские войска захватили в 2014 году.

Российских войск в настоящее время мало на территории Запорожья. Но, с другой стороны, и украинских до сих пор было тоже немного. Сектор вдоль оси Гуляйполе-Пологи с весны этого года был пристанищем отдельных российских и украинских подразделений численностью до бригады.

С российской стороны - это 291-й гвардейский мотострелковый полк, который на бумаге насчитывает пару тысяч солдат и десятки единиц бронетехники. С украинской - 106-я бригада территориальной обороны, слабо оснащенное формирование с несколькими тысячами добровольцев из местных районов. Ещё 19-й отдельный стрелковый батальон, подразделение действующей армии численностью 400 человек, усиливает территориальную бригаду.

Однако российские источники, в том числе заочно осуждённый Гаагским трибуналом за терроризм Игорь Гиркин (по кличке Стрелков), сообщили о концентрации механизированных частей ВСУ к Запорожье. Если это так, то украинским войскам там потребуется очень много сил. Путь к Крыму и Мелитополю пролегает через глые степи и множество линий обороны россиян.

Для наступления на Мелитополь может потребоваться нечто большее, чем просто пара тяжелых бригад. В предыдущих контрнаступлениях Украины — вокруг Киева в марте, а затем вокруг Харькова и Херсона шесть месяцев спустя — в каждом участвовало по меньшей мере полдюжины тяжелых бригад, сообщило Forbes. Чтобы освободить Мелитополь, а затем повернуть направо и освободить южную Херсонскую область на левом берегу Днепра, украинским войскам пришлось бы продвинуться на 300 километров и разгромить дюжину или более российских бригад и полков.

Украинцы уже предприняли усилия, чтобы сковать на местах некоторые из этих российских подразделений — сначала выдвинувшись на правый берег Днепра, а затем высадив силы специальных операций на Кинбурнской косе на южной стороне дельты реки, где Днепр впадает в Черное море.

Но даже если эти силы не смогут рискнуть двинуться, чтобы отреагировать на возможную украинскую атаку к северо-востоку от Мелитополя, они все равно окажутся на пути этой атаки, поскольку она направляется к устью Днепра и сухопутному мосту с Крымом.

Самое сложное направление

В свою очередь, украинский эксперт Олег Жданов считает вероятность наступления ВСУ именно а запорожском направлении небольшой.

“Во-первых, оно давно стабильное, и российские войска там строят линию обороны. Они же не сидят просто так, они постоянно наращивают. Вспомните ту же историю с танками Т-62М. Их в Мелитополь привезли, потом их переправили поближе к Токмаку, и там на их базе создали укрепрайон”, - рассказал он в интервью From-UA.

“Поэтому говорить сегодня, что надо идти на Запорожское направление — это значит атаковать в лоб. Или надо искать слабое место в обороне российских войск. Можно точно предположить, с высокой долей вероятности, что до тех пор, пока не установится сухая погода, не важно, минусовой или плюсовой, активных боевых действий особо не будет, потому что все-таки распутица — это главный враг наступления”, - уточнил эксперт.