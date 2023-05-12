Украина начала "формирующие" операции перед контрнаступлением - CNN

Опубликовано: 12.05.2023 08:10 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские военные начали проводить "формирующие" операции в преддверии анонсированного контрнаступления против российских войск. Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского военного представитель сообщил телеканал CNN. Тем временем в Минобороны России заявили, что ситуация "находится под контролем" и опровергли слухи о прорыве обороны на различных участках фронта.

Источники CNN среди высокопоставленных американских и западноевропейских военных сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время проводят “формирующие” операции, а именно, наносят удары по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы. По словам источников, всё это - “стандартная тактика перед крупными совместными операциями” и делается для того, чтобы “подготовить поле боя для наступающих сил”.

Когда в конце лета 2022 года ВСУ начали контрнаступление в южной и северо-восточной частях страны, этому также предшествовали воздушные атаки. По словам американского военного, такие подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, поэтому до основной части запланированного наступления украинских войск может быть ещё далеко, сообщает CNN.

Одновременно с этим западные эксперты не исключают, что нынешние действия ВСУ могут быть предназначены для того, чтобы сбить российских военных с толку.

В Минобороны РФ опровергли прорыв обороны

Тем временем в Минобороны России вечером 11 мая опровергли информацию о якобы имевших место прорывов обороны на фронте.

“Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем”, заявили в ведомстве и традиционно отчитались о результате боевых действий за сутки - уничтожении склада боеприпасов, десятке перехваченных украинских снарядов «HIMARS» и личных “подвигах участников спецоперации”.

“Двигаемся, как лошадь с шорами, вперёд”

О ситуации на Бахмутском направлении вечером 11 мая отчитался руководитель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин, который заявил что его наёмники “движутся в гнезде Бахмута в западном направлении”.

“Максимальное продвижение составило 220 метров. Занято 68,5 тыс. метров. Под контролем противника - 2,18 км. Двигаемся, как лошадь с шорами, вперёд”, - заявил Пригожин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ ещё не началось из-за задержек с поставками вооружений. Он считает, что ВСУ ещё нужно немного подождать с крупными наступлениями.

Украина успешно наступает — Пригожин не согласился с Зеленским, что контрнаступление ещё не началось