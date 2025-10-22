Украина и Швеция договорились о поставке 100-150 истребителей Gripen E. Но есть нюанс

Опубликовано: 22.10.2025 16:48 , Обновлено: 22.10.2025

Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Швецию 22 октября, где подписал соглашение о покупке Украиной до 150 истребителей Gripen E - последней модификации, оснащённой искусственным интеллектом.

Правда, пока речь идёт не о ближайшей покупке, а о соглашении о намерениях. Это значит, что коммерческие и временные рамки ещё предстоит обсудить. Как правило, такие большие контракты растягиваются на несколько лет. Плюс надо учесть время на подготовку пилотов и техперсонала. Хотя сама Украина планирует получить и начать использовать первые истребители Gripen в следующем году.

Зеленского в Швеции встречал премьер-министр Ульф Кристерссон. Главы двух государств провели встречу в городе Линчёпинг, где находится штаб-квартира оборонной компании Saab, производящей истребители Gripen и другое вооружение.

«Это начало долгого пути, который продлится 10-15 лет», — заявил премьер-министр Швеции на фоне стоявшего рядом истребителя Gripen E.

Известно, что Saab JAS 39 Gripen — это лёгкий истребитель 4,5 поколения, который может использоваться как для оборонительных, так и для наступательных задач. Киев и Стокгольм неоднократно обсуждали возможность поставки этих самолётов Военно-воздушным силам Украины, которые уже осваивают другую западную технику, такую как Mirage 2000 и F-16.