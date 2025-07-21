Украина и Россия назвали даты новых переговоров. Они не совпадают

Опубликовано: 21.07.2025 21:48 , Обновлено: 21.07.2025

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил вечером 21 июля, что новый раунд переговоров между Киевом и Москвой должен состояться 23 июля в Стамбуле. Российское госагентство ТАСС назвало датой переговоров 24 июля.

Оно сослалась на свой источник в Кремле, не давая других подробностей.

Глава Украины заявил днём ранее, что “темпы переговоров должны быть ускорены. Необходимо сделать все, чтобы добиться прекращения огня”.

Тогда же российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что московская переговорная группа подтвердила получение приглашения от Киева, но заявила, что дата пока не согласована.

В соцсети X позднее Владимир Зеленский раскрыл свои планы на предстоящий новый раунд переговоров.

“В настоящее время наши представители готовят как минимум еще один обмен мнениями с Россией – и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции. Повестка дня для нас ясна – возвращение заключенных, детей, похищенных Россией, и подготовка к встрече лидеров”, – заявил Владимир Зеленский.

Призыв президента Украины к переговорам прозвучал сразу после того, как президент США Дональд Трамп установил 50-дневный срок для достижения прекращения огня, прежде чем США введут высокие санкции в отношении России.

“Мы введем очень жесткие тарифы, если не заключим сделку в течение 50 дней”, - заявил Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. - Я использую торговлю для многих целей. Но это отлично подходит для урегулирования войн”.

Напомним, что второй и пока последний раунд переговоров состоялся 2 июня при посредничестве Турции и продолжался более часа. По его итогам украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым объявила о достижении соглашения об обмене пленными и репатриации около 6000 тел погибших солдат.

Позднее российская и украинская стороны обменялись “меморандумами” с изложением своего видения мирного урегулирования и условий прекращения огня.