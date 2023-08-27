Украина атаковала военный аэродром в Курске картонными дронами. Что уничтожила?

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Опубликовано: 27.08.2023 18:50 , Обновлено: 04.07.2024

Канал Fighterbomber сообщил, что на в ночь на 27 августа украинские силы впервые применили картонные беспилотные летательные аппараты австралийской фирмы SYPAQ для атаки аэродрома под Курском.

Российский источник сообщил, что СБУ направило на военный аэродром Халино под Курском рой БПЛА, в котором были как картонные, так и традиционные.

В СБУ ранее подтвердили факт атаки российского аэродрома в Курске 16 беспилотными аппаратами неназванного типа. В СБУ уточнили, что только три БЛА были сбиты российской стороной и что в результате атаки на аэродроме были якобы поражены четыре истребителя Су-30 и один МиГ-29, а также РЛС ЗРС С-300 и две боевые машины ЗРПК “Панцирь”.

Миноброны России такие потери не подтверждало, хотя и подтвердило сам факт атаки.

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Картонный долг SYPAQ может переносить 4-5кг груза в варианте камикадзе. Двигатель может быть электрический.

‘Основная особенность этого дрона его модульность и одноразовость, ибо сделан он почти полностью из пропитанной воском бумаги и резинок, что вкупе делает его практически незаметным для РЛС”, - сообщил российский тг-канал Fighterbomber.

“Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, “бавовна” получилась впечатляющей. Точные последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время”, - добавили в 13-м контрразведывательном отделе СБУ.