Украина атаковала новейшее российское военное судно в Балтийском море

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Опубликовано: 25.03.2026 15:54 , Обновлено: 25.03.2026

Украинские военные провели атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на порт в российском Выборге в Балтийском море. В результате налета беспилотников повреждения получил новейший российский ледокол, который строился для береговой службы ФСБ РФ.

Удары были совершены ночью с 24 на 25 марта. Строящийся патрульный ледокол проекта 23550 стал первым российским военным кораблем, поврежденным в акватории Балтийского моря, сообщило “Агентство.Новости”.

Согласно заявлению губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко, ночная атака украинских БПЛА затронула и жилой сектор Выборга, где в результате налета оказалась повреждена крыша жилого дома. Всего над регионом сбили 56 беспилотников, утверждал Дрозденко.

Кроме Выборга, пострадал крупнейший российский порт на Балтийском море Усть-Луга, где произошел пожар.

В свою очередь, украинские провоенные каналы опубликовали фото накренившегося военного корабля на территории Выборгского судостроительного завода.

Канал Supernova+ утверждает, что «один из кораблей поврежден вследствие атаки БПЛА». Канал Exilenova+ уточнил, что на фото, вероятно, попал патрульный ледокол «Пурга» проекта 23550.

Попадание по российскому военному кораблю в Выборге признали и российские военблогеры.

«Кадры с попаданиями уже вовсю муссируют украинские каналы, где отмечен удар по ледоколу в Выборге», — написал канал «Архангел спецназа» (публикацию репостнул канал «Два майора»).

Специализирующийся на военно-морском флоте канал «Zаписки мичмана Птичкина» написал: «Усть-Луга, Приморск, Кронштадт, теперь Выборг. Крупнейшие порты Балтики, экспорт углеводородов, объекты флота, теперь вот военное кораблестроение». При этом в посте подчеркивается, что «учитывая отсутствие следов взрыва или пожара, может быть диверсия».

Блогер Владимир Романов (канал «Романов Лайт») написал, что «поражен патрульный ледокол проекта 23550», но не «Пурга», как писали украинские каналы, а «Дзержинский».

Известно, что ледокол «Дзержинский» заложили на Выборгском судостроительном заводе в декабре 2023 года. Он должен стать четвертым кораблем, построенным по проекту 23550.

В результате ночной атаки украинских беспилотников в среду также пострадала энергетическая инфраструктура Белгородской области, из-за чего 450 тысяч человек остались без света.

А власти балтийских стран признали, что во время ночной атаки украинские беспилотники также залетели из России и в Латвию, и в Эстонию.