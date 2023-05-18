«Угрожала национальной безопасности» — В Украине внесли в базу угроз стране российскую порноактрису

Опубликовано: 18.05.2023 14:32 , Обновлено: 18.05.2023

В Украине внесли в базу угроз стране Еву Элфи, российскую актрису, снимающуюся в фильмах для взрослых. Ее внесли в базу «Миротворец».

Порноактрису Еву Элфи (настоящее имя Юлия Романова) внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Сообщается, что актриса угрожает национальной безопасности этой страны, пишет Life.ru.

Причиной внесения девушки 1997 года рождения в базу сайта стало ее участие в съемках в качестве обнаженной модели на территории Крыма в 2018 году. По сообщению телеграм-каналов, Романова покинула РФ еще в марте 2022 года и сейчас живет в США.

В 2022 году Ева Элфи возглавила мировой рейтинг PornHub.

[info_b]«Миротворец» — украинский сайт, позиционирующий себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».[/info_b]