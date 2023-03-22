Удар ракеты по жилому дому в Запоржье попал на видео

🎥 Видео

Опубликовано: 22.03.2023 14:22 , Обновлено: 04.07.2024

22 марта днём ракета попала в многоэтажный дом в украинском Запорожье. По заявлениям украинских властей, ее запустили российские войска. Момент удара попал на видео.

О количестве жертв и пострадавших, пока официально не сообщали. Однако украинские СМИ написали об “ужасных разрушениях” жилого дома в Запорожье.

Обновлено "На данный момент известно о 18 пострадавших из – за удара по многоэтажке в Запорожье, в том числе двое детей в возрасте 7 и 9 лет", секретарь Запорожского городского совета Куртев.

При этом еще одна ракета застряла в крыше жилого дома, но не разорвалась.

«Никакой военной цели! Две российские ракеты в жилую многоэтажку — стратегическую цель для войск государства-террориста. Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!» — заявили в администрации Запорожской области.

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“Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей”, - заявил Владимир Зеленский.

Последствия удара ракеты по жилому дому в Запорожье

“Это не должно стать “просто обычным днем” в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить русский террор и защитить жизнь”, - заявил президент Украины.

В России обстрел мирных жителей в украинском городе пока не комментировали.