Удар дрона по заправке в украинских Сумах попал на видео

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Опубликовано: 30.10.2025 14:04 , Обновлено: 30.10.2025

В четверг, 30 октября, город Сумы, что на северо-востоке Украины, подвергся атаке ударных беспилотников, в результате чего, по данным местной администрации, серьёзно пострадала гражданская инфраструктура. Один из очевидцев снял на камеру момент удара дрона по гражданской АЗС.

На кадрах видно, как беспилотник пикирует прямо на территорию заправки, после чего происходит взрыв.

По предварительной информации, озвученной исполняющим обязанности Сумского городского головы Артемом Кобзарем, речь о беспилотном барражирующем боеприпасе “Италмас” (другое название — Изделие 54) российского производства.

В результате удара дрона, по словам Кобзаря, пострадали как минимум четыре человека, повреждены два автомобиля. Он также опубликовал снимки последствий удара беспилотника с места ЧП.





