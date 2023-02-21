У Зеленского рассказали о ближайших планах - "Резко нарастить темп деоккупации"

Опубликовано: 21.02.2023 13:37 , Обновлено: 21.02.2023

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал 21 февраля, что власти России очень хотят заморозить боевые действия на территории Украины. У Киева - совсем другие задачи.

Советник ОП Украины уверен, что “российская цель - накопив ресурсы, попытаться перехватить инициативу”. Но нужно это Кремлю не для полной победы, а чтобы заморозить войну на неопределенное время”.

“Оставшись на оккупированных территориях и втянув нас в бесполезные информационные противостояния”, - уточнил Михаил Подоляк.

“Цель Украины совсем другая. Уничтожить остаточный ресурс российской боеспособности, нанести несколько крупных тактических поражений, взломать оборону на оккупированных территориях и резко нарастить темп деоккупации. Для этого нам нужны конкретные инструменты”, - признался представитель Офиса Зеленского.

По его словам, ВСУ для этих целей нужны ПВО и много снарядов для пушек. “Снаряды крайне нужны для уничтожения больших объемов российских мобилизованных и для недопущения прямых контактных боевых столкновений”, - написал Михаил Подоляк.

Также ВСУ планируют получить от союзников дальнобойные ракеты, способные бить на дистанцию 150 км и дальше. “Нужны для эффективной отработки мест накопления российских резервов, уничтожения крупных тактических и стратегических складов, разрушения тыловой логистики”, - рассказал советник главы ОП Украины.

Также Михаил Подоляк напомнил о БПЛА, танках и штурмовой авиации, которые могли бы помочь ВСУ и “позволяют минимизировать боевые потери и наращивать темпы быстрой деоккупации, не позволяя россиянам фиксироваться на других позициях. Что имеет в свою очередь важное психологическое значение”.