У Зеленского приняли отставку Арестовича

Опубликовано: 17.01.2023 16:00 , Обновлено: 17.01.2023

Офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника ОП. Об этом сообщил 17 января пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Напомним, советник Офиса президента написал его главе Андрею Ермаку заявление об отставке. Это произошло после заявлений Арестовича о том, что российская ракета упала на многоэтажку в Днепре после того как ее сбила украинская ПВО. Это опровергло украинское командование.

Спустя время Арестович назвал свои слова «ошибкой» и извинился.

Однако после того, как он объявил об уходе с должности, написал в соцсетях:

«Прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз».

А в комментариях развил тему, предположив скорое наступление мира в Украине:

«Так может мир настанет. Чего волноваться?».