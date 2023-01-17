У Зеленского приняли отставку Арестовича
Офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника ОП. Об этом сообщил 17 января пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Напомним, советник Офиса президента написал его главе Андрею Ермаку заявление об отставке. Это произошло после заявлений Арестовича о том, что российская ракета упала на многоэтажку в Днепре после того как ее сбила украинская ПВО. Это опровергло украинское командование.
Спустя время Арестович назвал свои слова «ошибкой» и извинился.
Однако после того, как он объявил об уходе с должности, написал в соцсетях:
«Прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз».
А в комментариях развил тему, предположив скорое наступление мира в Украине:
«Так может мир настанет. Чего волноваться?».