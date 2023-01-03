У Зеленского ответили Западу на предложения о переговорах с Россией

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.01.2023 18:48 , Обновлено: 03.01.2023

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что позиция Украины по мирным переговорам с Россией не изменилась. По его словам, всем иностранным партнёрам стоит помнить о ситуации на войне.

“Необходимо иметь в виду главное. Особенно, когда вы хотите “поговорить о войне или переговорах”. Российская Федерация прибыла в чужую страну, чтобы убивать своих граждан. Российская Федерация массированно обстреливает Украину. Российская Федерация пытается захватить часть чужой территории. Российская Федерация является единственным виновником неспровоцированной войны в Европе”, - заявил Михаил Подоляк в своем Твиттере.

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Запись была сделана на английском языке, а значит нацелена на западную аудиторию. По всей видимости, она является ответом на последние разговоры в том числе и в прессе в Европе и США о необходимости переговоров с Россией.

Накануне нового года Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что Украина должна выполнить требования России о “демилитаризации и денацификации”, повторив избитое обвинение в нацизме Украины.

В свою очередь, в Киеве предложили мирную формулу из 10 пунктов, на основе которой там готовы вести переговоры. Она содержит пункт полного вывода рсосийских войск с территории Украины, в том числе и из Донбасса и Крыма.