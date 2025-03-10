У восточного побережья Великобритании столкнулись и загорелись танкер и сухогруз

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Опубликовано: 10.03.2025 20:21 , Обновлено: 10.03.2025

В Северном море, недалеко от берегов Восточного Йоркшира в Великобритании, 10 марта столкнулись и загорелись нефтяной танкер и сухогруз, топливо вылилось в море. О погибших данных пока нет. Журналист Telegraf.news собрал информацию о случившемся.

По [link href=“https://news.sky.com/story/north-sea-latest-oil-tanker-and-cargo-collide-in-north-sea-with-reports-of-fires-on-both-ships-13325750” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] британского телеканала Sky News, столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под португальским флагом. Первый сигнал тревоги прозвучал в 9:48 утра по местному времени. Службы экстренной помощи начали спасательную операцию. На опубликованных фото видны горящие корабли и клубы серо-черного дыма, поднимающиеся в воздух.

Компания Crowley, владеющая танкером Stena Immaculate, сообщила, что на танкере произошел “разрыв грузового бака”, что привело к “многочисленным взрывам” и выбросу авиационного топлива в море, передал Sky News. В компании утверждают, что команда покинула судно, и все моряки в безопасности.

Британская газета Daily Mail написала, что танкер стоял на якоре, и в него врезался контейнеровоз. И от удара бак танкера разорвало.

По словам депутата округа Беверли и Холдернесс Грэма Стюарта, одного человека после столкновения госпитализировали, а «остальные 36 моряков обеих команд в безопасности и находятся под контролем». В спасательной операции задействовали более десятка судов, вертолетов и специализированных пожарных судов.

Генеральный директор порта Гримсби Ист Мартин Бойерс сказал, что причиной столкновения сухогруза и танкера мог стать автопилот: “Один из них стоял на якоре, а другой прокладывал курс … Если на судне включен автопилот и на мостике никого нет, что вполне может случиться, то оно просто продолжит движение”.

По словам начальника порта, на автопилоте корабль идет без отклонений прямо. Неназванный высокопоставленный американский чиновник в Белом доме допустил, что столкновение произошло “из-за злого умысла”, [link href=“https://gcaptain.com/us-merchant-marine-oil-tanker-in-flames-off-uk/” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] портал gCaptain. У премьер-министра Великобритании не стали делать предположений о причинах случившегося.

Как [link href=“https://apnews.com/article/north-sea-ship-collision-coastguard-d9c97c9968d04907fb9d9e94145e9072” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] международное агентство Associated Press, Stena Immaculate действовало в рамках Программы безопасности танкеров правительства США — группы коммерческих судов, которые при необходимости нанимают для перевозки топлива для военных.

Британская газета Daily Mail [link href=“https://www.dailymail.co.uk/news/article-14482397/Stricken-oil-tanker-essential-US-national-security-US-flagged-vessel-supplies-military-carrying-jet-fuel-hit-cargo-ship-burst-flames.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link], что в Северное море вылилось около 18 тыс. тонн топлива.