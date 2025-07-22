У Трампа объявили о выходе США из ЮНЕСКО

Опубликовано: 22.07.2025 15:57 , Обновлено: 22.07.2025

Соединенные Штаты (США) решили отказаться от участия в деятельности агентства ООН по культуре и образованию (ЮНЕСКО). Такой шаг стал в ряду с аналогичными после решения президента США Дональд Трамп сократить присутствие в международных организациях в качестве финансового донора.

“Президент Трамп решил вывести Соединенные Штаты из состава ЮНЕСКО, которое поддерживает культурные и социальные причины, вызывающие разногласия, которые полностью противоречат политике здравого смысла, за которую американцы проголосовали в ноябре”, — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Издание The New York Post утверждает со ссылкой на анонимные источники, что на решение Трампа повлияли высказывания представителей ЮНЕСКО с обвинениями в адрес Израиля и США.

По данным издания, Трамп распорядился провести 90-дневный анализ присутствия Америки в ЮНЕСКО еще в феврале 2025 года, уделив особое внимание выявлению любых “проявлений антисемитизма или антиизраильских настроений внутри организации”.

После проведения анализа представители администрации Белого дома выразили недовольство политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности, а также ее пропалестинским и прокитайским уклоном, сообщил The Post представитель Белого дома.

ЮНЕСКО использовала свой Исполнительный совет для проведения антиизраильских и антиеврейских акций, включая объявление еврейских святых мест объектами “палестинского всемирного наследия”, заявил представитель Белого дома в качестве обоснования решения.

Также ЮНЕСКО часто использует формулировки, в которых говорится, что Палестина “оккупирована” Израилем, и осудила войну еврейского государства с ХАМАСом, при этом отказавшись критиковать жестокое правление т Террористической группировки в Газе.