У поляков спросили, хотят ли выйти из ЕС. Результаты опроса удивили их самих

Опубликовано: 09.01.2026 14:04 , Обновлено: 09.01.2026

Во время последнего опроса, проведённого по заказу издания Super Express, исследовательский институт Pollster Research Institute задал респондентам вопрос о том, следует ли Польше выйти из Европейского союза (ЕС).

Оказалось, что 69% опрошенных хотят, чтобы Польша осталась в Евросоюзе. 51% ответили, что «определённо» хотят, а ещё 18% — «вероятно».

Тем не менее, значительная часть польского общества хотела бы разорвать отношения с Брюсселем. 22% участников опроса поддержали Polexit (выход Польши из ЕС), в том числе 10% ответили «определённо» и 12% — «вероятно». Ещё 9% опрошенных не имели мнения по этому вопросу.

Аналогичный вопрос был задан в ходе похожего опроса, проведённого в начале декабря компанией United Surveys by IBRiS по заказу Wirtualna Polska. Тогда 65,7% респондентов выразили желание остаться в ЕС, а 24,7% подтвердили своё намерение выйти из него.

В том же опросе Pollster Research Institute респондентам задали вопрос о том, следует ли Польше принять евро. Подавляющее большинство высказалось против такого шага. 48% ответили «определённо нет», а 22% — «скорее всего, нет». В целом 70% респондентов выступили против введения в Польше евро.

Такой дисбаланс — желание остаться в ЕС, но неприятие европейской валюты — вызвал вопросы у экспертов. Ведь в последнее время евроскептицизм стал все чаще проявляться у большой части польских политиков. Протесты фермеров из-за правил и международных соглашений Евросоюза только разгораются. Тем не менее многие поляки ощутили за время пребывания страны в ЕС значительный рост уровня жизни и возможностей.

«На нынешнем политическом уровне дискуссия о возможном выходе из ЕС разгорается исключительно в целях текущей политической борьбы. Поляки были, есть и будут оставаться энтузиастами Европейского союза», — считает политолог доктор Бартоломей Мачник, слова которого приводит издание Super Express.

Эксперт, однако, подчеркнул, что критика является естественным элементом институционального развития и что «обсуждение структуры Европейского союза абсолютно необходимо».

«Поляки видят много преимуществ в Европейском союзе как институте, которые не связаны напрямую со строго финансовыми аспектами. Однако евро уже охватывает макроэкономические элементы. Мы слышим от других стран, которые в некоторых случаях сожалеют о введении евро. И эти настроения вокруг евро означают, что наше общество не испытывает к нему энтузиазма», — рассказал доктор Бартоломей Мачник.