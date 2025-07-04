У поляков спросили, доверяют ли правительству. Сколько ответили "нет"?
Более половины поляков признались в последнем опросе IBRiS для Radio Zet, что не доверяют премьер-министру Дональду Туску.
Институт рыночных и социальных исследований в опросе, заказанном Radio ZET, задал вопрос: «Доверяете ли вы премьер-министру Дональду Туску?»
Вот что ответили поляки:
- Определенно да - 8,1%,
- Скорее да - 21,8%,
- Вероятно, нет - 14,7%,
- Определенно нет - 42,6%,
- Не знаю/трудно сказать - 12,8%.
Такое распределение результатов означает, что Дональду Туску доверяют трое из десяти респондентов (29,9%), тогда как почти шесть из десяти (57,3%) не доверяют.
[inf]Общенациональный опрос IBRiS был проведен по заказу Радио ZET с использованием телефонного метода стандартизированных компьютерных интервью (CATI) на репрезентативной выборке из 1067 человек 27–28 июня 2025 года.[/inf]
В то же время, не слишком высокие результаты и у всего кабинета министров. В июне 32% поляков поддерживали коалиционное правительство, а 47% выступили против, говорилось в отчёте CBOS после проведенного опроса.
Тем временем, Дональд Туск объявил, что представит новый состав правительства примерно в середине июля. Неизвестно, кто из нынешних министров потеряет свои должности, но совершенно точно, что Дональд Туск хотел бы сократить количество министерств.
Нынешнее правительство Польши является одним из крупнейших в истории в этом отношении, сообщило издание Onet.