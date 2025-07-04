У поляков спросили, доверяют ли правительству. Сколько ответили "нет"?

Опубликовано: 04.07.2025 13:11 , Обновлено: 04.07.2025

Более половины поляков признались в последнем опросе IBRiS для Radio Zet, что не доверяют премьер-министру Дональду Туску.

Институт рыночных и социальных исследований в опросе, заказанном Radio ZET, задал вопрос: «Доверяете ли вы премьер-министру Дональду Туску?»

Вот что ответили поляки:

Определенно да - 8,1%,

Скорее да - 21,8%,

Вероятно, нет - 14,7%,

Определенно нет - 42,6%,

Не знаю/трудно сказать - 12,8%.

Такое распределение результатов означает, что Дональду Туску доверяют трое из десяти респондентов (29,9%), тогда как почти шесть из десяти (57,3%) не доверяют.

[inf]Общенациональный опрос IBRiS был проведен по заказу Радио ZET с использованием телефонного метода стандартизированных компьютерных интервью (CATI) на репрезентативной выборке из 1067 человек 27–28 июня 2025 года.[/inf]

В то же время, не слишком высокие результаты и у всего кабинета министров. В июне 32% поляков поддерживали коалиционное правительство, а 47% выступили против, говорилось в отчёте CBOS после проведенного опроса.

Тем временем, Дональд Туск объявил, что представит новый состав правительства примерно в середине июля. Неизвестно, кто из нынешних министров потеряет свои должности, но совершенно точно, что Дональд Туск хотел бы сократить количество министерств.

Нынешнее правительство Польши является одним из крупнейших в истории в этом отношении, сообщило издание Onet.